Andrea Giambruno non condurrà più il programma Diario del Giorno, in onda su Rete4, ma ne rimarrà responsabile. È questa la decisione presa da Mediaset sul giornalista, ex compagno di Giorgia Meloni e protagonista dei fuorionda diffusi da Striscia la notizia.

Una scelta comunicata dall’azienda, che quindi non ha riscontrato violazioni del Codice Etico da parte del suo conduttore, tramite una nota: “Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma “Il diario del giorno”, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”. Non ci saranno quindi procedimenti disciplinari nei confronti di Giambruno.

Redazione

Luca Sebastiani