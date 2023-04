Era uscito per una corsetta tra i bellissimi boschi della Val di Sole. A casa lo stavano aspettando per una cena gli amici e la fidanzata. Ma quella sera non è mai arrivato: Andrea Papi, 23 anni, è stato trovato morto in località Caldes in Trentino. Aveva il corpo dilaniato e ferito. Accanto a lui un bastone insanguinato. Quando gli investigatori lo hanno trovato intorno alle 3 del mattino, guardando quelle lacerazioni hanno immediatamente pensato che il 23enne fosse stato aggredito da un grande carnivoro. E il sospetto è caduto sugli orsi che vivono la zona.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, Andrea, studente di scienze motorie, è uscito di casa per andare a fare una corsa per le vie montuose. A casa c’erano i suoi amici e la fidanzata che lo aspettavano per cena. Dopo oltre due ore di ritardo è scattato l’allarme: subito sono state attivate le squadre di ricerca e poco dopo il corpo è stato trovato grazie al supporto dei cani molecolari. Il giovane aveva sul corpo i segni evidenti dei colpi di un animale selvatico, forse un orso. Solo l’autopsia potrà chiarire cosa è successo. L’animale potrebbe essersi avventato sul ragazzo oppure, potrebbe essere stato colto da un malore all’improvviso e solo successivamente, privo di vita, colpito.

Ma gli abitanti della zona danno per scontato che il giovane sia stato vittima di un aggressione da parte di un orso. “Vi sono state aggressioni ad animali di allevamento nell’ultimo mese, tra cui una pecora sbranata a margine dell’abitato di Caldes lo scorso 19 marzo”, raccontano in paese ai cronisti, come riportato da Repubblica. “Ci sono state diverse aggressioni nella zona. Bisognava solo attendere la morte di una persona”, questo il commento amaro. E un’aggressione su un uomo da parte di un orso c’è stata effettivamente poche settimane fa: Alessandro Cicolini, 38 anni, fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo il 5 marzo scorso era stato aggredito e ferito da un plantigrado mentre stava passeggiando con il proprio cane.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

