Dopo il Golden Globe, Andrew Garfield non ha vinto l’Oscar come migliore attore protagonista ma è stato sicuramente il mattatore della serata sia dentro che fuori il Dolby Theatre di Los Angeles, dove nella notte è andata in scena la 94esima edizione degli Academy Awards. Dal siparietto sul red carpet con Zendaya, a selfie, battute e panino con hamburger mangiato dopo la cerimonia, l’attore protagonista di “Tick, Tick… Boom!” di Lin-Manuel Miranda ha vinto sicuramente la statuetta per la simpatia, almeno stando ai commenti e al plebiscito ottenuto suoi social.

Ha applaudito Will Smith quando ha ricevuto il riconoscimento come migliore attore protagonista per il film King Richard – Una famiglia vincente. In precedenza aveva assistito alla reazione dell’attore che ha rifilato uno schiaffo al presentatore Chris Rock per la battuta del comico nei confronti di Jada Pinkett Smith. Garfield ha conquistato tutti per la sua simpatia, per la sua spontaneità. Il 38enne attore nato a Los Angeles ma cresciuto in Inghilterra, è apparso di recente in Spider-Man: No Way Home, complice la trama che ha riportato in vita tutti i villain dei precedenti film di Peter Parker.

Andrew Garfield che dopo aver perso agli oscars si mangia un hamburger lui semplicemente iconico #Oscar2022 pic.twitter.com/Z3XtdHFKum — giuls🌙 (@dreamingtom) March 28, 2022

VI PREGO MA ANDREW GARFIELD CON LA MANINA CHE FA SEGNO A ZENDAYA DI AVVICINARSI #Oscar pic.twitter.com/6We2CDgf2E — Sharon in the Multiverse of Madness (@ah_okay_) March 28, 2022

