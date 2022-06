Fondata nel 1944 come Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, l’Ania rappresenta le imprese di assicurazione che operano in Italia: il suo scopo principale è sviluppare e diffondere nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione, affinché persone, aziende e società possano essere protette di più e meglio. L’Associazione, che raggruppa chi da sempre gestisce e copre i rischi più diversi, si distingue per un’intensa attività di sensibilizzazione a favore della sostenibilità e dell’innovazione, contribuendo alla promozione dei valori e della cultura assicurativa.

Nel 2004, per volontà delle compagnie di assicurazione, è stata costituita la Fondazione Ania con lo scopo principale di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali in Italia. Dal 2017 la Fondazione Ania ha ampliato il proprio campo d’attività alla protezione delle famiglie e delle imprese, con l’obiettivo di intercettare le esigenze di sicurezza dei cittadini reinterpretandole in chiave di protezione e di assistenza.

