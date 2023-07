Dall’assemblea di Assolombarda, cui viene dedicata l’apertura, alla settimana di violenze esplose in Francia dopo l’uccisione di un 17enne da parte di un poliziotto. Nelle 16 pagine del Riformista che trovate domani in edicola e in abbonamento digitale spazio anche al “Si&No” dedicato a Vittorio Sgarbi e alle polemiche scatenate dalle sue parole, con lo stesso sottosegretario alla Cultura che nel “No” spiega perché è giusto che non si dimetta.

Sulla politica: migranti e polemiche con Polonia e Ungheria (e con Meloni che non prende le distanze) in un articolo del direttore Andrea Ruggieri. Giustizia con le motivazioni della condanna, in primo grado, all’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo. Infine sport con Briatore che commenta l’ultimo gran premio di Formula 1 e l’inizio del torneo di Wimbledon, “l’unico torneo che conta nel mondo” commenta Ruggieri annunciano l’articolo di Claudia Fusani. “Si apre l’era dell’inutilità del tennis perché è l’era senza il Dio Roger Tennis che per la prima volta non sarà in campo”.

