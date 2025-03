Dopo la denuncia del Riformista che aveva pubblicato la vibrante protesta di Daniele Nahum per come Giuseppe Conte si era rivolto agli amici ebrei: «Prendano le distanze su Israele», si moltiplicano le condanne. La senatrice Mariastella Gelmini, Noi Moderati: «L’invito di Conte agli ‘amici’ ebrei a dissociarsi per non essere complici di un presunto sterminio è inquietante. È in questo modo che si rischia di amplificare l’antisemitismo: la piazza pacifista del 5 aprile convocata dal Movimento 5 stelle si trasformerà in un raduno antisemita?», si chiede. E Ivan Scalfarotto, il senatore di Italia Viva e responsabile esteri del partito, affonda: «Poi uno si chiede cosa sia l’antisemitismo. Per esempio pensare che tutti gli ebrei italiani, siano prima di tutto ebrei. Una categoria. Poi, forse, eventualmente, anche degli italiani. Plurale».

Redazione