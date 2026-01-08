L’avvio dell’esame in Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge contro l’antisemitismo segna un momento politicamente significativo in un contesto di crescente attenzione istituzionale. Il provvedimento, a prima firma del senatore Graziano Delrio, entra ora nel vivo dell’iter parlamentare con l’obiettivo, indicato da una parte dei gruppi, di arrivare a un primo via libera entro il 27 gennaio, Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto. Il ddl è stato illustrato in Commissione dalla relatrice Daisy Pirovano (Lega) e sarà esaminato congiuntamente ad altre tre proposte già incardinate nelle settimane precedenti, presentate da Massimiliano Romeo (Lega), Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e Maurizio Gasparri (Forza Italia). Un quadro che evidenzia una convergenza trasversale sul tema del contrasto all’antisemitismo, pur all’interno di sensibilità politiche e approcci procedurali differenti.

La Commissione, come riferito dal presidente Alberto Balboni, ha deciso di concludere entro il prossimo 13 gennaio il ciclo delle sei audizioni già programmate. Si tratta di un passaggio ritenuto centrale per acquisire contributi tecnici e valutazioni di merito. Resta tuttavia aperta la possibilità di integrare il calendario con ulteriori audizioni, come richiesto dal Partito democratico, che chiede un approfondimento maggiore prima di procedere. Una posizione che si confronta con quella di altri gruppi, orientati invece a non rallentare l’iter per rispettare una tempistica politicamente significativa. Le divergenze emergono soprattutto sulla procedura. Forza Italia e Italia Viva spingono per adottare uno dei disegni di legge come testo base e avviare rapidamente la fase emendativa. Il Pd propone invece la creazione di un comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato che sintetizzi le diverse proposte, sul quale poi far confluire gli emendamenti. Due strategie diverse che riflettono un equilibrio complesso tra l’esigenza di rapidità e quella di costruire un testo il più possibile condiviso e solido.

A sollecitare un’accelerazione è il senatore di Azione Marco Lombardo, che lega esplicitamente l’iter del ddl alla ricorrenza della Giornata della Memoria. Secondo Lombardo, l’approvazione del provvedimento entro il 27 gennaio, o almeno il via libera di una Camera entro quella data, rappresenterebbe un segnale di responsabilità dell’intero Parlamento. Un segnale tanto più rilevante alla luce della recrudescenza di episodi di violenza e ostilità nei confronti delle comunità ebraiche, fenomeni che tendono a intensificarsi proprio in prossimità di una data dal forte valore simbolico.

Il confronto parlamentare si sviluppa dunque lungo una linea sottile: da un lato, l’ampia consapevolezza della necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto all’antisemitismo; dall’altro, la difficoltà di conciliare tempi rapidi e costruzione di un impianto normativo condiviso. La data del 27 gennaio diventa così non solo un riferimento simbolico, ma anche un banco di prova politico per misurare la capacità del Parlamento di tradurre la memoria in un atto legislativo concreto.

