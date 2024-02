Né le forze dell’ordine né familiari e isolani, a ritrovare il corpo senza vita di Antonella Di Massa sono stati gli inviati della trasmissione “Chi l’ha visto?“, sull’isola napoletana di Ischia per girare un servizio in vista della trasmissione in programma questa sera, mercoledì 28 febbraio, su Rai 3. La donna, 51 anni, era scomparsa a Ischia lo scorso 17 febbraio e, a distanza di due settimane, il cadavere è stato ritrovato in mattinata non molto distante dal luogo dove era stata rinvenuta la sua auto, una Fiat Panda di colore bianco, contenente gli effetti personali. Siamo a Succhivo, frazione di Serrara Fontana, uno dei sei comuni di Ischia.

Scomparsa Antonella Di Massa, corpo trovato a poca distanza dalla sua auto

In quella stessa zona Di Massa era stata immortalata da una telecamera presente in strada mentre, con il volto travisato dal cappuccio del giubbino, si avviava verso un sentiero. “Addentrandoci in questa vegetazione dove ci sono degli alberi di arancio abbiamo trovato il corpo senza vita di Antonella” commenta l’inviato Francesco Paolo Del Re che, insieme al collega Marco Monti, stavano cercando tracce di Antonella ripercorrendo il percorso che donna poteva aver fatto il giorno della scomparsa.

Scomparsa Antonella Di Massa, trasmissione anticipa forze dell’ordine

I due inviati di Federica Sciarelli hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine, si legge nel post di Chi l’ha visto?. Il marito e i Carabinieri sono giunti sul posto. Il corpo – sottolinea la trasmissione – era nei pressi di un sacco di plastica nero, ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. La donna lascia il marito e due figli.

Scomparsa Antonella Di Massa, da chiarire le cause del decesso

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso anche se nelle prossime ore qualche indizio sul decesso della donna potrebbe arrivare dal medico legale dopo una prima analisi sul cadavere. Nelle ricerche di queste settimane stati impegnati per giorni Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione civile regionale, Croce Rossa e Soccorso alpino e speleologico, oltre a numerose associazioni di volontariato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo