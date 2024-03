Un triste vicenda con protagonista suo malgado una donna di 85 anni. Era stata appena dimessa dall’ospedale ma una caduta dalla barella nel tragitto con l’ambulanza le è costata la vita. I familiari hanno presentato una denuncia alla Procura di Termini Imerese. E’ stato già disposto il sequestro della salma in vista dell’autopsia.

La donna era stata curata nel nosocomio di Termini Imerese, dove era guarita ed era stata rimandata a casa. Per il trasporto però i familiari si sono rivolti a una ditta privata e durante il trasferimento la barella si è ribaltata provocando la caduta dell’anziana, che ha battuto la testa. E’ poi morta in ospedale per l’emorragia dovuta all’incidente.

Le dimissioni e il tragico epilogo – La donna era stata ricoverata nel reparto di Medicina per insufficienza renale. Dopo essere stata curata e assistita, le sue condizioni erano nettamente migliorate e quindi i medici avevano disposto le dimissioni. Poi, il tragico e incredibile epilogo.

