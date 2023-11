Era il 22 aprile del 2022. Una donna di 77 anni muore, dopo una caduta dal balcone della sua casa, al quarto piano di un edificio di Colognola, a Bergamo. La morte dell’anziana all’inizio è stata catalogata come un suicidio, ma la polizia ha dei dubbi e comincia a indagare. Dopo i sopralluoghi della casa da parte del personale specializzato, e soprattutto dopo alcune testimonianze, le indagini sono arrivate al punto. Oggi è arrivata la svolta: la squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato la domestica dell’anziana con l’accusa di omicidio.

Il movente dell’omicidio dell’anziana

Secondo le indagini condotte dalla polizia, la donna non è caduta dal balcone per un gesto accidentale né tantomeno per una mossa intenzionale. A far precipitare l’anziana, infatti, sarebbe stata la sua domestica, una donna ucraina ora accusata di omicidio. E il movente sarebbe economico. Dalle ricostruzioni fatte dagli investigatori, è emerso che l’anziana – il giorno del delitto – ha scoperto di aver subito un furto: la badante le aveva sottratto il bancomat ed era andata a prelevare 2000 euro. La domestica era l’unica persona in casa al momento della morte della 77enne.

