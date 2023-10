A Sesto San Giovanni una signora anziana di 89 anni è stata picchiata, violentata sessualmente e derubata nell’androne del suo palazzo da un uomo senza fissa dimore di 42 anni. L’aggressione è avvenuta durante la notte tra il 26 e il 27 settembre. La vittima, che soffre di problemi cognitivi, era uscita di casa per recarsi in farmacia. Durante il tragitto, ha incrociato l’aggressore (in stato di alterazione) che si è offerto gentilmente di accompagnarla a casa.

Una volta entrati nel portone, l’uomo ha spinto a terra la donna, colpendola e violentandola sessualmente. Il tutto è durato circa un’ora, dopodiché l’aggressore si è allontanato. Il giorno successivo, il custode dell’edificio ha notato alcune macchie di sangue e ha immediatamente chiamato i carabinieri per visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’intera scena. La donna è stata quindi soccorsa, trovandosi in uno stato di confusione, e portata all’ospedale Mangiagalli, dove gli specialisti hanno confermato le violenze subite.

L’aggressore è stato identificato il 6 ottobre nella zona della stazione e arrestato dalle forze dell’ordine. A suo carico pende l’accusa di violenza sessuale e rapina, entrambe aggravate.

© Riproduzione riservata

Redazione