Sono almeno 51 le vittime provocate dall’alluvione che ha colpito la comunità di Valencia in Spagna. Tra loro anche quattro bambini. Immagini drammatiche, c’è chi le definisce “apocalittiche“, arrivano dalla penisola iberica dove il maltempo delle scorse ore (che secondo gli esperti dovrebbe durare fino a giovedì) ha devastato una intera regione. Le piogge torrenziali provocate dalla tempesta Dana, abbattutasi nel sud est del Paese, hanno causato inondazioni improvvise e il bilancio, al momento, è di 51 vittime e diverse persone disperse secondo i dati ufficiali diffusi dalla di Valencia. Per i media locali il bilancio è destinato a salire. C’è chi parla addirittura di 40 vittime ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La Farnesina fa sapere che non ci sono italiani tra le vittime – 51 fino a ora – delle alluvioni nella regione spagnola di Valencia e, in un post su X, sottolinea che il ministro degli Esteri Antonio Tajani si tiene in contatto per gli aggiornamenti.

Alluvione Valencia, video drammatici: corrente fango porta via tutto

Impressionanti i video diffusi sui social. Nelle immagini la corrente di acqua e fango abbatte ponti e trascina auto per le strade. Altri filmati mostrano persone aggrappate agli alberi per evitare di essere trascinati via dalla corrente. Diverse le telefonate ai vigili del fuoco di persone intrappolate in aree allagate o alla ricerca di persone care. Le ricerche proseguono anche l’aiuti di droni, soprattutto a Letur, il ‘pueblo’ maggiormente colpito nell’area di Albacete.

Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime. Almeno altre sei persone risulterebbero disperse nella città di Letur. Su X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha fatto sapere che sta seguendo le segnalazioni di persone scomparse “con preoccupazione”. Ha esortato le persone a seguire i consigli delle autorità, aggiungendo che si dovrebbero “evitare viaggi non necessari”.

Maltempo anche in Andalusia: deraglia treno, nessun ferito

L’agenzia meteorologica statale spagnola Aemet ha dichiarato un’allerta rossa nella regione di Valencia e il secondo livello di allerta pià alto in alcune parti dell’Andalusia. Le piogge torrenziali hanno provocato l’interruzione dei trasporti con 12 voli in arrivo a Valencia dirottati verso altre città e altri 10 cancellati. Tutti i servizi ferroviari sono sospesi nella regione di Valencia, in direzione e in partenza da Madrid, come riferito dall’operatore nazionale delle infrastrutture ferroviarie Adif.

Forti disagi anche nella comunità di Malaga dove un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato con le autorità ferroviarie hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito. L’agenzia di stampa spagnola EFE ha dichiarato che un camionista risulta disperso a L’Alcudia, nei pressi di Valencia. Sempre a Valencia, il sindaco di Utiel, Ricardo Gabaldón, ha dichiarato alla tv RTVE che diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro case. Secondo il servizio meteorologico nazionale spagnolo, le piogge dovrebbero continuare fino a giovedì.

