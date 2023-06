Oggi vedremo finalmente come Apple immagina il futuro dopo gli smartphone che hanno rivoluzionato il mondo della telefonia globale. Un visore con auricolari a “realtà mista”, un prodotto al quale il colosso hi-tech sta lavorando da sette anni.

Dalle prime indiscrezioni, il visore potrebbe assomigliare a un paio di eleganti occhiali da sci che uniranno la “realtà virtuale” e la “realtà aumentata”, in cui le immagini digitali si sovrapporranno al mondo reale. L’evento di lancio si terrà in presenza presso il quartier generale di Apple a Cupertino, in Calfornia, ma i partecipanti guarderanno un discorso di apertura preregistrato disponibile al pubblico su YouTube.

Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 dollari, 10 volte il prezzo di Quest 2, il principale visore di Meta, e tre volte il prezzo del visore Quest Pro di fascia alta di Meta. Non sarà messo in commercio nell’anno 2023, che terminerà a settembre con una previsione in negativo dei ricavi del 2%. Per il 2024 le previsioni invece sono in rialzo proprio grazie alle probabili vendite del nuovo dispositivo con un +7% a 411 miliardi di dollari.

Gli esperti del settore affermano che il visore di Apple sarà probabilmente rivolto a tre tipi di pubblico: clienti aziendali, giocatori di video games e sviluppatori di software, mentre le versioni successive del prodotto saranno orientate ai consumatori tradizionali.

Non resta che aspettare la presentazione di lancio che potrebbe catapultare il prezzo delle azioni di Apple a un livello record. Le azioni di Apple sono già aumentate del 45% da inizio anno e la società vale 2.850 miliardi dollari. È solo il 5% in meno rispetto al massimo di tremila miliardi raggiunto all’inizio di gennaio 2022, un mese prima che la Russia invadesse l’Ucraina e i mercati globali scendessero a rotta di collo.

