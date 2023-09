Si terrà il 22, 23 e 24 settembre dalle 10 alle 23 presso il Focarile di Aprilia la seconda edizione di Aprilia Books & Comics, una manifestazione culturale realizzata per l’editoria classica e del fumetto, per l’animazione cartoonistica e del settore audiovisivo con finalità principale quella di valorizzare e promuovere la lettura rendendo di facile accesso ai partecipanti, soprattutto ai più giovani, iniziative di crescita educazionale.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno oltre quattromila presenze, anche quest’anno, si terranno una serie di attività diversificate, quali: seminari, conferenze, incontri con gli autori, le case editrici e gli artisti del settore.

La direzione artistica dell’evento è curata da Remigio Messina, art director dello studio di animazione Officina Animata promotrice e anche casa editrice della manifestazione. «Quando ho cominciato questa avventura, l’ho fatto con la viva convinzione che anche questo territorio potesse essere fermento di arte, cultura e fantasia ma l’ho fatto con la consapevolezza che essere vicini ad una città enorme come Roma potesse in qualche modo avvilirci. Cercare confronto con Roma e le sue grandi iniziative, di cui molte storiche, non è cosa da sottovalutare. Ho realizzato lo stesso il mio evento, quest’anno giunto alla sua seconda edizione, e soprattutto, che edizione…!», dichiara Messina.

Saranno tre giornate così ricche di contenuti e di ospiti così illustri: Alex Bertani, Direttore Editoriale di “Topolino”, Luca Raffaelli, guru della scritture e del giornalismo docente di Animazione cartoonistica e protagonista di festival di settore e testate storiche e poi ancora Claretta Muci, Emanuele Di Giorgi, Giorgio Di Vita, Marco Gervasio, Mauro Talarico, Fabio Mantovani e tantissimi altri. Fumettisti che fanno sognare milioni di lettori. Da Topolino a Dylan Dog, da Batman e Spiderman ai Manga passando da “Cuori Grassi”.

E poi, professionisti del doppiaggio cinematografico, professionisti della scrittura, animatori di cartoni animati e persino Gigi Caiola, scrittore, manager e produttore storico di tutti i concerti del Maestro Ennio Morricone che racconterà alcune pagine del suo libro “We All Love Ennio Morricone”. Oltre a Caiola sarà presente anche Fabio Massimo Colasanti, produttore musicale di Pino Daniele.

Altra novità di questa edizione è la presenza di ESA, l’Agenzia Spaziale Europea che insieme all’astronauta Luca Parmitano ha sostenuto un progetto di inclusività editoriale realizzando con un giovane fumettista con disabilità intellettiva un fumetto straordinario “Fede’s SpaceToon”. Il fumetto di Federico Badessi è un piccolo viaggio nello spazio attraverso i suoi occhi, per questo è strabiliante, per questo vale la pena procurarsi una o più copie da donare ai propri cari, o a chi ancora non crede nelle potenzialità delle persone con disabilità intellettive.

Per l’occasione, Officina Animata lancerà due prodotti editoriali davvero interessanti:

RED SHIELD – Storia di un super eroe tutto italiano presente in tutte le copertine di questa edizione e di quella precedente di Aprilia Books & Comics. Il fumetto, disegnato magistralmente da Roberto Cianfarani, nasce, inizialmente, in 3D dalla mano di Remigio Messina ma dopo tante richieste, arrivate dal pubblico della prima edizione, curioso di sapere il nome e la storia del super eroe in copertina, lo studio Officina Animata decide di farne una serie a fumetto ma tradizionale, in stile Marvel. Il fumetto lo potrete trovare allo stand di Officina Animata.

OFFICINA MANGA – Una rivista di manga che non vuole essere solo una raccolta di storie a fumetti ma un lancio per fumettisti emergenti e una raccolta di pagine didattiche su come imparare lo stile manga. Tra gli autori di spicco della rivista troviamo Paolo Zeccardo tra i mangaka più popolari d’Italia e tra i pochi ad aver vissuto, lavorato e pubblicato direttamente in Giappone e Paola Cianfarani, una delle prime italiane ad aver disegnato manga qui da noi e responsabile della parte artistica della rivista.

Francesco Mauri

