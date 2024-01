Ad Aprilia, in provincia di Latina, una donna ha abbandonato un bambino di sei mesi in ospedale. È accaduto attorno alle 19:30 di ieri sera nella sala d’aspetto, nei pressi del corridoio che collega la struttura con il pronto soccorso. Il piccolo, che avrebbe tra i 6 e gli 8 mesi, era in un passeggino vestito e in buone condizioni, preso in cura dai medici e infermieri e visitato, è risultato in buono stato di salute.

I carabinieri hanno comunicato l’accaduto alle strutture competenti e al Tribunale dei minori, avviando le indagini per risalire alla donna. Dai video delle telecamere si vedrebbe una signora, con il volto coperto da mascherina lasciare il passeggino all’esterno del pronto soccorso e poi andare via a piedi. A quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe detto di andare in bagno e si è poi dileguata. Ora il piccolo è stato portato in una casa famiglia nel Lazio.

