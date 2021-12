Momenti di apprensione nel castello di Windsor, dove la regina Elisabetta d’Inghilterra sta celebrando il Natale. Un uomo armato, di soli 19 anni, è stato tratto in arresto dopo essere riuscito a penetrare all’interno del parco del castello nella mattina di Natale, intorno alle 8:30 locali.

Il giovane, originario di Southampton, è stato arrestato con l’accusa di ingresso in un sito protetto e possesso di arma offensiva. Gli agenti della Thames Valley Police hanno fatto sapere che il giovane non è entrato in nessuno degli edifici e che i membri della famiglia reale sono stati informati.

“Un’indagine è in corso, stiamo collaborando con i colleghi di Scotland Yard. Possiamo confermare che i protocolli di sicurezza sono stati attivati: pochi istanti dopo che l’uomo è entrato nel parco, senza riuscire ad introdursi in nessun edificio. Non crediamo al momento che ci siano pericoli per i cittadini“, ha riferito la polizia.

IL RICORDO DI FILIPPO – Regina che sta trascorrendo il Natale a Windsor dopo aver cancellato i piani tradizionali di andare a Sandrigham. Queen Elizabeth ha trascorso il Natale col principe Carlo e sua moglie Camilla nel primo anniversario della morte di suo marito, il duca di Edimburgo Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni, a soli due mesi dal suo 100esimo compleanno.

Proprio al compianto marito ha reso omaggio la regina nel tradizionale messaggio del giorno di Natale. Un giorno che “può essere duro per chi ha perso i suoi cari. Quest’anno in particolare capisco perché“, ha detto la monarca, definendo il principe Filippo il suo “amato” e aggiungendo che capisce la difficoltà di trascorrere il periodo di vacanza “con una risata familiare che manca”.

Con un abito rosso natalizio, Elisabetta ha pronunciato il suo discorso accanto ad una foto incorniciata di lei e Filippo, che li mostra a braccetto. La regina ha dichiarato che, nonostante la perdita, la sua famiglia è “fonte di grande felicità“. “Mentre il Covid implica nuovamente che non possiamo celebrare come avremmo voluto, possiamo ancora godere di molte felici tradizioni, che siano i canti natalizi – con una melodia ben nota – decorare l’albero, dare e ricevere regali o guardare un film preferito di cui già conosciamo il finale“, ha detto Elisabetta. “Non sorprende che le famiglie apprezzino così spesso la loro routine di Natale“, ha aggiunto la sovrana.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro