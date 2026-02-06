Le armi dei terroristi di Gaza infilate nei borsoni degli aiuti umanitari griffati Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per il sussidio dei cosiddetti rifugiati palestinesi, non toccano la coscienza del segretario generale António Guterres. È impegnato a denunciare le violazioni del cessate il fuoco (a patto che siano addebitate a Israele), e non può dunque occuparsi di quelle minuzie. Analogo disinteresse onusiano davanti alle immagini delle ambulanze adibite al trasporto di armi e terroristi dalla stazione di partenza (una scuola) al capolinea (un ospedale).

Sono faccende di così poca importanza da non meritare neppure un tentativo di smentita da parte dei molti che denunciano la “finta pace” del Piano per la ricostruzione di Gaza chiudendo gli occhi davanti alla realtà più semplice: e cioè che le formazioni terroristiche palestinesi non solo continuano a operarvi, ma lo fanno – come sempre – sotto il manto indifferente o complice della presunta cooperazione internazionale. Il segretario generale delle Nazioni Unite che invita le parti in campo a rispettare gli accordi è tanto occhiuto sugli effetti delle azioni israeliane quanto guercio su quelle dei miliziani di Hamas, i quali in buon numero compongono le statistiche sui morti di Gaza che indignano le buone coscienze umanitarie. E quello strabismo riguarda poi esattamente gli accordi evocati per denunciarne la violazione sempre che sia Israele a esserne imputato: essi prevedevano, e fino a prova contraria prevedono ancora, la deradicalizzazione della Striscia e la neutralizzazione delle capacità offensive delle sigle terroristiche che la infestano.

Ma, vedi la combinazione, si tratta della parte meno considerata, anzi proprio accantonata, del Piano di pace: e ad accantonarla, vedi sempre il caso, sono esattamente quelli che pure – come il segretario generale delle Nazioni Unite – l’avevano salutata come un positivo punto di svolta per la soluzione del conflitto. La realtà è che un vasto schieramento avverso ha sempre rifiutato anche la sola idea che quella soluzione dovesse passare per la distruzione di Hamas, e ciò perché tra le realtà a confronto – lo Stato ebraico, da un lato, e chi vuole distruggerlo, dall’altro – non vede differenze. E, se ne vede, non ha dubbi su chi abbia colpe più grandi (Israele) e su chi meriti più tutela (Hamas).

Quel fronte di opposizione al Piano di pace si è disposto ora sfrontatamente, come hanno fatto gli attivisti delle stesse Nazioni Unite, vale a dire i manipoli degli “special rapporteur”, ora invece con un silenzioso e diffuso lavorìo di boicottaggio. Ma nei due casi, in modo identico, questo composito schieramento militante ritiene perfettamente legittimo che il terrorismo palestinese resista, resista, resista. E se i sacchi degli aiuti umanitari diventano recipienti di mortai è comunque per una buona causa.

Iuri Maria Prado