L’altro giorno la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso un “parere” sugli “obblighi” che competerebbero a Israele a proposito della presenza e dell’attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali in relazione al cosiddetto Territorio Palestinese Occupato.

Prima che noioso, sarebbe inutile discuterne dal punto di vista giuridico perché, letteralmente, di giuridico quel “parere” non ha nulla. Si tratta di un documento politico, rivolto a dare una veste presentabile alla pretesa che le agenzie delle Nazioni Unite – e in particolare l’Unrwa, cioè l’agenzia per il sussidio dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente – continuino a esercitare il proprio monopolio nel sistema di assistenza ed educativo nella Striscia e nella cosiddetta Cisgiordania. Un monopolio che, nell’ambizione dell’Onu, dovrebbe implicare un dovere di riconoscimento e collaborazione da parte dello Stato ebraico il quale, mesi fa, decideva di chiudere i rapporti con l’Unrwa. Con questo suo parere, la Corte dichiara di non disporre di “informazioni sufficienti” per stabilire che l’Unrwa non abbia, o abbia perduto, il profilo neutrale che consente all’agenzia di operare legittimamente in quella regione (la “imparzialità” è un requisito essenziale affinché la “forza occupante”, che nel caso sarebbe Israele, sia tenuta a collaborare con l’organizzazione umanitaria interessata). Ma l’Unrwa ha rinunciato da tempo, semmai lo ha avuto, al proprio profilo di neutralità.

È solo formalmente un’organizzazione internazionale: sostanzialmente è un’organizzazione palestinese, i cui patroni occidentali dichiarano apertamente di operare laggiù non per erogare servizi e assicurare assistenza, ma per “monitorare l’ingiustizia della creazione dello Stato di Israele nel 1948” e “per essere testimoni storici dell’ingiustizia che è piovuta sul popolo palestinese”. E dietro a quelle dichiarazioni di principio procede poi il lungo corteo di compromissioni e complicità di cui nel tempo si è resa responsabile l’Unrwa. Una somma di scandali che magari non ne fa l’organizzazione terroristica denunciata da Israele, ma che sicuramente dovrebbe determinarne il completo e definitivo esautoramento.

Facciamone una veloce (e certamente incompleta rassegna). Dirigenti dell’Unrwa partecipavano sistematicamente alle riunioni segrete con i vertici delle organizzazioni terroristiche palestinesi, o sedevano sorridenti accanto a Yahya Sinwar nei meeting dell’Ufficio politico di Hamas. Dirigenti di Hamas erano a capo delle organizzazioni sindacali degli impiegati dell’Unrwa.

Numerosi impiegati dell’Unrwa avevano diretti rapporti di collaborazione con Hamas, e non pochi partecipavano direttamente ai massacri del 7 ottobre. Dipendenti dell’Unrwa hanno personalmente fatto da carcerieri agli ostaggi israeliani o hanno partecipato al rapimento degli israeliani portati come ostaggi, vivi o morti, a Gaza. Le strutture dell’Unrwa sono state sistematicamente usate dai terroristi (già nel 2014, e poi massivamente nella guerra di Gaza) come bunker, depositi di armi, postazioni di lancio di razzi e per nascondere gli ostaggi israeliani. Impiegati dell’Unrwa si scambiavano via Telegram messaggi di giubilo mentre i massacri del 7 ottobre erano in corso e alcuni di loro – che infatti lo preannunciavano ai “colleghi” – sapevano preventivamente dell’attacco. Lascia perplessi che chiunque altro (organizzazioni internazionali, Stati membri, diplomazie) possa ancora collaborare con un carrozzone così infestato. Ma la pretesa che lo faccia Israele passa decisamente il segno.

© Riproduzione riservata

Iuri Maria Prado