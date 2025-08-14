Ho chiesto a Google quanto denaro era arrivato a Gaza negli ultimi 30 anni e la risposta che ho ricevuto è stata superiore a qualsiasi mia aspettativa: 41 miliardi di dollari. Come è stata impiegata questa montagna di soldi? Fagocitati da Hamas, gran parte per costruire tunnel e comprare armi ma anche nelle capienti tasche dei leader dei terroristi, che invece di destinarli per migliorare il tenore di vita della popolazione, sono serviti per dare agi e lussi a chi crede di essere superiori a tutto e tutti.

Miliardi utilizzati per guerra e odio

Non per incrementare agricoltura e allevamenti di bestiame, non per promuovere con finanziamenti mirati la realizzazione di strutture ricettive per invogliare il turismo, nessun investimento per innovazioni tecnologiche. Niente di tutto questo, ma solo strumenti di morte e campi paramilitari dove si indottrinano giovani alla guerra e all’odio. Odio per tutto ciò che non fa parte della loro cultura; per chi professa altre religioni, odio per l’occidente, per coloro che “pretendono” la libertà di stampa o di pensiero, per chi vuole vivere la propria sessualità secondo le naturali inclinazioni, odio per l’emancipazione femminile etc. Ma soprattutto odio verso Israele e gli ebrei.

Il campo largo e il partito islamo-marxista

Questa è la misera fine che hanno fatto i miliardi di dollari finiti nelle mani di Hamas. Ma quello che è più triste sono le prese di posizioni di chi ha un ruolo istituzionale nei vari governi europei. È recente la notizia della lettera aperta di ex ambasciatori che hanno chiesto alla nostra premier di riconoscere la creazione dello Stato Palestinese, ma per Meloni non è ancora il momento. Immediatamente i “geni del campo largo” hanno detto la loro. Schlein & co polemizzano chiedendo quale sarebbe per la premier il momento giusto, concludendo che il riconoscimento di uno Stato palestinese sarebbe un bel passo avanti verso la pace in Medio Oriente. A rincarare la dose ci ha pensato Bonelli dicendo che “se il governo continua a rifiutare il riconoscimento dello Stato della Palestina fa una scelta di codardia politica e di subalternità morale”. Questo eminente deputato del nostro parlamento si è reso protagonista di un’altra stranezza aderendo al neo partito islamo-marxista creato da Corbyn e Varoufakis. Già di per sé la denominazione di questo nuovo gioiello della miseria umana è una contraddizione socio- politica. Marx era notoriamente ateo, mentre invece la religiosità per l’Islam è una componente fondamentale per i mussulmani.

Quale politico italiano poteva aderire a questo partito che naturalmente si professa “parte integrante dell’alleanza globale per la Palestina”? Risposta: Angelo Bonelli. In pratica che cosa chiedono questi visionari? Vogliono il cessate il fuoco a Gaza, il ritiro incondizionato delle forze armate israeliane e il riconoscimento della Palestina come stato. Peccato che non spiegano chi dovrebbe guidare il nuovo governo, né quali finalità si dovrebbe prefiggere. Questa domanda è stata fatta a esponenti della sinistra e la risposta che hanno dato è stato o un imbarazzato mutismo, o un vago “questo poi si vedrà”. Non hanno ritenuto valido ricordare che l’OLP è fuori gioco perché non rappresenta nessuno e prende più schiaffi dal mondo arabo di quanti ne prende il presidente Macron dalla moglie, e poiché non si conosce nessun altro gruppo politico all’infuori di Hamas, lo scenario che si presenta è questo. Hamas alla guida del futuro stato, e di nuovo fiumi di denaro per la ricostruzione di Gaza; ma, un film già visto, altri tunnel, altri campi di addestramento, e un nuovo arsenale per altri attacchi terroristici com’è il 7 ottobre. Se qualcuno dovesse bollarli come cialtroni avrebbero anche la faccia tosta di offendersi e aderire per vie legali.

I venditori di utopia

Tempo fa Fratoianni ha rilasciato un’intervista nella quale si dichiarava convinto oppositore dell’antisemitismo. Giuseppe Conte sì è rivolto “agli amici ebrei” affinché contestassero con decisione il governo Netanyahu. Si dichiarano oppositori di ogni forma di razzismo nei confronti degli ebrei pur sapendo che sono loro i colpevoli, i maggiori responsabili del crescente antisemitismo che sta aumentando giorno per giorno in Italia. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Renzi, De Magistris, Orsini, Bianca Berlinguer, Francesca Albanese. Tanto per citarne quelli che per primi mi sovvengono. Nessuno di loro parla mai della ostinata determinazione di Hamas nel rifiutare di liberare gli ostaggi che hanno ancora in mano. Dei soprusi che fanno su queste povere vittime fatti oggetto di stupri e abusi sessuali a donne e uomini.

Silenzio assoluto su queste nefandezze da chi accusa Israele con ferocia ogni giorno. Nemmeno un accenno sulla questione che i miliziani del movimento terrorista non vogliono rendere nemmeno le salme di chi è morto in cattività per avere una dignitosa sepoltura. Nessuno di questi antisemiti patentati parla del vile atteggiamento di Hamas che con metodi brutali costringe gli abitanti di Gaza a subire una guerra che dura ormai da 20 mesi. Quanto mi piacerebbe che quei palestinesi che vogliono vivere in pace avessero la capacità, la forza di creare un Comitato di Liberazione come fecero i nostri Partigiani per eliminare la dittatura nazifascista. Allora si, dopo l’eliminazione dei terroristi di Hamas e una sana lotta democratica per avere l’onore e l’onere di governare la nazione sarebbe giusto e doveroso la creazione dello Stato di Palestina. Ma senza questi presupposti, Macron e altri venditori di utopia come lui possono mettersi l’animo in pace.

Aldo Anav

