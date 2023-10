Il cantante trap Shiva è stato arrestato a Milano per aver sparato a due ragazzi. La polizia di Stato ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per il famoso rapper, il cui nome è Andrea Arrigoni. Su di lui pesano le accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

La sparatoria è avvenuta lo scorso 11 luglio a Settimo Milanese, in via Cusago. Uno dei due giovani feriti si era fatto visitare in ospedale ma aveva dato ricostruzioni molto vaghe sull’accaduto, al punto da far partire le indagini degli investigatori. L’altro era stato trovato vicino al luogo della sparatoria proprio dalla polizia, ma aveva rifiutato il ricovero nonostante l’abrasione alla gamba.

Da alcune immagini di una telecamera di sicurezza, si è riuscito a ricostruire l’episodio. I due ragazzi avrebbero cercato di aggredire il rapper 24enne e un suo amico all’esterno di uno studio di registrazione. Dopo l’iniziale sorpresa, Shiva ha tirato fuori la pistola colpendo i giovani che nel frattempo si sono dati alla fuga. Uno scontro tra esponenti del mondo del rap e della trap di Milano.

Insieme all’arresto di Shiva, sono state compiute diverse perquisizioni nei confronti dei soggetti coinvolti nell’episodio, alcuni dei quali indagati.

