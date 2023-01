Il direttore di Telejato Pino Maniaci, 67 anni, festeggia a modo suo la fine della latitanza di Matteo Messina Denaro. Il boss della mafia è stato infatti arrestato la scorsa mattina a Palermo mentre si sottoponeva a un day hospital per le cure contro un tumore all’addome.

Maniaci lo aveva promesso: “Se catturate Matteo Messina Denaro mi taglio i baffi” e alle 14.15, durante la diretta del telegiornale di Telejato, Maniaci ha mantenuto la promessa: è andato dal suo barbiere di fiducia, tagliando i suoi baffi dopo mezzo secolo.

Il latitante è stato arrestato dopo 30 anni di irreperibilità ed è stato prima trasferito in una caserma di Palermo e poi condotto in un carcere di massima sicurezza. L’arresto è stato accolto dagli applausi dei palermitani che hanno ringraziato le forze dell’ordine. A Castelvetrano, paese natio di Messina Denaro, sono in programma un flash mob questa sera e una manifestazione mercoledì mattina.

© Riproduzione riservata

Redazione