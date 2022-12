Momenti di panico intorno alle 13 di oggi, sabato 10 dicembre, nei pressi dell’Ikea di Afragola. Nello store in provincia di Napoli del gigante svedese dell’arredamento son dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia di Casoria per una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, e che nel parcheggio del centro commerciale ignoti si siano avvicinati alle guardie giurate che hanno reagito e messo in fuga i malviventi a bordo di un mezzo non meglio indicato.

Misero alla fine il bottino della tentata rapina: la pistola di uno tre vigilantes che scortavano il furgone portavalori.

Nel parcheggio dell’Ikea vi sono stati minuti di panico, ma fortunatamente nell’assalto al furgone non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e non vi sono feriti. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’intera vicenda.

Un tentativo di rapina che ha un precedente, datato 2018. Nel marzo di quattro anni fa una banda armata era riuscita infatti ad assaltare i vigilantes che scortavano un furgone portavalori: in quel caso la banda di criminali era riuscita nell’intento, portando via il bottino per poi scomparire nel nulla. Le guardie giurate aveva appena prelevato dal caveau l’incasso della mattinata, 110mila euro, sottratto dalla banda di sei rapinatori armati di pistole e un kalashnikov in un assalto durato poco più di un minuto.

