Hanno provato ad assaltare un furgone portavalori sull’autostrada A4 Milano-Torino ma la prontezza di riflessi dell’autista è stata decisiva. Nonostante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco e il panico generato tra gli automobilisti presenti alle 6.30 del mattino, non risultano per fortuna persone feriti mentre è in corso la caccia al commando entrato in azione. Il tentativo di rapina è avvenuto in direzione Torino, all’altezza del ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, nel territorio della provincia di Novara.

Il modus operandi utilizzato dagli assalitori è sempre lo stesso: un mezzo pesante messo di traverso a bloccare le corsie, esplosione di colpi d’arma da fuoco per incutere timore e far fermare l’autista, chiodi gettati sul manto stradale per guadagnare la fuga. E’ andata così anche oggi, solo che i malviventi sono fuggiti a mani vuote grazie alla prontezza di riflessi dell’autista del portavalori, riuscito a evitare il blocco e a dare l’allarme. Poi è uscito al casello di Novara Est. La polizia stradale li sta cercando in Piemonte e in Lombardia. L’episodio, a quanto si apprende, non risulta avere causato feriti, né per quanto riguarda il furgone portavalori e il mezzo pesante usato per tentare la rapina, ma nemmeno tra gli automobilisti in transito.

Al momento l’autostrada A4 Torino-Milano resta chiusa per un tratto in entrambe le direzioni: in direzione Torino l’autostrada è chiusa tra Marcallo-Mesero (Milano)e Novara Est, in direzione Milano tra A26 Biandrate (Novara) e Marcallo Mesero. Una coda di 6 chilometri viene segnalata tra Novara Ovest e Marcallo Mesero in direzione Milano.

