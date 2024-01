Un recente studio della societa’ di ricerca Euromonitor stima in quasi 65 milioni di esemplari gli animali d’affezione In Italia e di questi quasi 19 milioni sono cani e gatti.

E’ innegabile che i propri animali domestici sono parte integrante della famiglia, con i quali si instaura un legame affettivo molto forte, e che la nostra qualità di vita migliora indubbiamente con la loro presenza.

Per questo vanno tutelati dal punto di vista assicurativo in quanto il pubblico, come ad esempio il SSN ad oggi in Italia, non si fa carico delle loro spese sanitarie per cui qualsiasi danno subito o causato resta a carico nostro ed anche a causa dei costi sempre più’ alti delle prestazioni mediche veterinarie diventa quasi indispensabile stipulare una polizza assicurativa per poter essere tranquilli in caso di necessita’.

Assicuriamo veicoli, case, la propria vita perché non tutelare il proprio amico a quattro zampe?

Nel mercato assicurativo italiano sempre più compagnie prevedono una copertura dedicata al benessere dei nostri amici pelosi con il fine di garantire un’assoluta serenità sia dell’animale che del padrone.

Dunque in cosa consiste la polizza sugli animali domestici?

La copertura assicurativa che consente di proteggere il proprietario e il proprio animale domestico in caso di incidenti ed eventuali imprevisti, legali e sanitari.

I prodotti presenti sul mercato prevedono varie coperture, a tutela della salute e dei danni che potrebbe causare il nostro amico peloso, con somme assicurate e costo differenziato per cane e gatto acquistabili in alcuni casi anche con frazionamento mensile e le due principali garanzie sono:

–Spese mediche veterinarie : rimborso delle spese veterinarie con franchigie e massimali prestabiliti a seguito di malattie o infortuni del proprio animale.

Alcune compagnie coprono le spese veterinarie, visite ed esami di controllo solo a seguito di interventi chirurgici, altre anche senza intervento, sterilizzazione e malattie pregresse con quest’ultime che in alcune polizze vengono escluse.

Con alcuni prodotti assicurativi vi e’ la possibilità di accedere a delle strutture convenzionate; in questo questo caso la compagnia si fa carico direttamente del costo della visita,esami,ecc.

In altri prodotti e’ prevista anche la possibilita’ di avere un dispositivo da agganciare al collare del proprio animale che consente di rilevare e segnalare all’Assicurato situazioni di allarme relative al monitoraggio e alla localizzazione dello stesso, attraverso il tracking online in tempo reale.

– Responsabilità civile da danni a terzi : è una garanzia che copre i danni causati dal proprio animale domestico a terzi e nello specifico danni a cose o lesioni causate dal proprio amico a quattro zampe come ad esempio un cane che morde una persona o un altro cane o scappa dal guinzaglio e causa incidente su strada.

Quest’ultima garanzia può anche essere stipulata anche all’interno di una polizza rc capofamiglia e ne abbiamo parlato in un precedente articolo. Alcune compagnie prevedono anche un rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento del proprio animale d’affezione.

All’interno delle condizioni contrattuali ci sono alcuni aspetti a cui bisogna prestare un’attenzione particolare e che differiscono da compagnia a compagnia. Sono tutti elementi presenti nel fascicolo informativo che l’assicuratore ha l’obbligo di consegnare insieme al contratto e che quindi è possibile valutare prima di firmarlo, come ad esempio il massimale di garanzia che la compagnia è tenuta a pagare in caso di sinistro, la franchigia a carico dell’assicurato e le condizioni da rispettare imposte dalla compagnia per stipulare una polizza come ad esempio avere un chip elettronico o l’età’ anagrafica del cane o gatto solitamente assicurabili fino al compimento di 8/10 anni.

Per oggi ci fermiamo qui.

