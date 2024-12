Squadra che vince non si cambia. Per il prossimo triennio Assofiduciaria ripartirà con lo stesso organigramma. L’assemblea ha infatti rinnovato i propri organi sociali fino al 2027, confermando presidente il professore e avvocato Fabio Marchetti, vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi, Presidente di Torino Fiduciaria – FIDITOR Srl, per le associate di area professionale, e Marco Giovacchini, Presidente di Servizio Italia SpA., in rappresentanza delle associate iscritte all’albo speciale 106 TUB. L’avvocato Lucia Frascarelli, segretario generale, è stata confermata Vicepresidente Vicario.

Confermato al vertice dell’Associazione alla luce della positiva valutazione delle attività svolte nel triennio, oltre che per la profonda conoscenza dell’istituto fiduciario, l’autorevolezza e l’apprezzamento del mondo accademico, Marchetti ha ringraziato per la fiducia sottolineando che “il settore fiduciario italiano sta vivendo una fase di cruciale trasformazione” e “in tale contesto, la riforma della legge del 1939, che disciplina le società fiduciarie, è una priorità per garantire maggiore trasparenza, sicurezza e competitività al sistema”.

L’Associazione, che conta 110 società associate, rappresenta un settore che occupa circa 900 operatori con 110 miliardi di euro di valori in amministrazione, è interlocutore delle istituzioni e di sistema. Le società fiduciarie regolate dalla legge del 1939 sono elemento essenziale del nostro tessuto socio-economico, anche in virtù del proprio ruolo di sostituto d’imposta che rivestono, operando al servizio di famiglie e imprese, in particolare del tessuto delle PMI che sono alla base della competitività del Paese. Tra le priorità per la riforma della legge del ’39, Assofiduciaria pone quella di una maggiore chiarezza normativa sul contratto di amministrazione fiduciaria, nonché quella del rafforzamento delle tutele per i clienti, ivi compresi i beneficiari dei trust.

Il nuovo Comitato Direttivo

Importante inoltre promuove il ruolo degli strumenti fiduciari per la gestione patrimoniale e la pianificazione successoria, considerato che i patrimoni oggetto di successione sono complessivamente stimati nella misura di duemila miliardi nel corso dei prossimi 15 anni. A far parte del nuovo Comitato Direttivo, per il triennio 2024-2027, sono stati chiamati: Angelo Aldrighetti, Filippo Cappio, Paolo Cappugi, Giuseppe Di Blasi, Alessandro Chiari, Andrea Ferraretti, Edoardo Ginevra, Massimo Longhi, Marco Lori, Fabrizio Mandrile, Giovanni Marafante, Elsa Poggiali, Francesco Rubino, Pierluigi Sappa, Valerio Vico. Componenti onorari saranno invece Valentino Amendola Provenzano e Matteo Sagona. Per il Collegio dei Revisori sono stati nominati: Fabrizio Parizzi Presidente, Massimo Carboni, Renato Murer. Per il Collegio del Probiviri sono stati nominati: Alessandro Accinni, Giuseppe Corasaniti, Marco Piazza.

Redazione