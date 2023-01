È di sei feriti, tra cui un agente della polizia di frontiera, il bilancio dell’attacco avvenuto questa mattina intorno alle sette alla Gare du Nord, la stazione ferroviaria più frequentata di Parigi. A sferrarlo un uomo armato di punteruolo che, apparentemente senza motivo, si è scagliato contro i passanti che già a quell’ora frequentano l’affollata stazione ferroviaria della capitale francese.

La polizia presente in stazione è intervenuta rapidamente ed ha “neutralizzato” l’assalitore, sparando tre colpi: ora l’uomo si trova ricoverato in ospedale ed è in gravi condizioni, ricoverato “fra la vita e la morte”. Tra i sei feriti invece uno è più grave degli altri, ma comunque non in pericolo di vita.

Su Twitter il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha parlato di “reazione efficace e coraggiosa” della polizia. Darmanin si è anche recato sul posto assieme al collega ministro dei Trasporti Clement Beaune e alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo.

Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

“Alle 6 e 42 un individuo estremamente minaccioso ha attaccato delle persone fuori e dentro la Gare du Nord. Alle 6 e 43 è stato neutralizzato dall’intervento immediato di alcuni poliziotti che avevano appena terminato il servizio e da agenti della polizia di frontiera. Sono stati sparati tre colpi, ci sono stati comunque sei feriti tra i quali un agente della polizia di frontiera. Non conosciamo l’identità dell’attentatore. Non aveva documenti con sé”, hanno reso noto le forze dell’ordine di Parigi.

Quanto al movente, il ministro Darmanin ha sottolineato che al momento “non si può ancora parlare di attacco terroristico, spetta al magistrato il compito di caratterizzare l’atto”. “Che io sappia l’uomo non ha parlato durante l’attacco”, ha anche aggiunto il ministro, anche per rispondere alle indiscrezioni che parlando delle invocazioni ad Allah dell’assalitore.

