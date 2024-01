Terribile attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria, nel nord di Istanbul, in Turchia, durante il quale ha perso la vita un uomo di 52 anni. Questa mattina, alle ore 9:40 italiane, nel corso della celebrazione della messa domenicale, due aggressori col volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nella struttura iniziando a sparare in aria. Un colpo di pistola ha raggiunto un uomo che ha perso la vita. I due aggressori sono poi riesciti a fuggire. “Le motivazioni concretamente non si conoscono – dice a Vatican News mons Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul – debbono essere ancora verificate, ma gli elementi che finora sembrano emergere lasciano ipotizzare un attacco di matrice religiosa, una motivazione di intolleranza religiosa”.

La vittima un 52 enne turco

La vittima è un cittadino turco di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un un senzatetto che era solito trovare rifugio nel luogo di culto. L’uomo si è alzato urlando contro i due assalitori che gli hanno sparato, ferendolo mortalmente.

La condanna di Tajani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso cordoglio e ferma condanna per il “vile attacco” nella chiesa di Santa Maria a Istanbul. “La Farnesina segue la situazione con l’ambasciata ad Ankara e il consolato a Istanbul, sono certo che le autorità turche arresteranno i responsabili”, ha scritto su X.

