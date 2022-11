Un forte boato intorno alle 4.20 del pomeriggio, la fiammata e poi il panico generale scoppiato a Instambul in Istiklal Caddesi, la via pedonale dello shopping che va da piazza Taksim a piazza Tunel, a due passi dalla Torre di Galata. Il bilancio dell’esplosione è pesante: sono sei i morti e più di 80 i feriti. Subito è circolata la voce che i sospetti erano ricaduti su una donna, vista camminare con uno zaino sulle spalle che presumibilmente conteneva l’esplosivo. A poche ore dall’attentato, il ministro dell’Interno Soumeylan Soylu ha comunicato all’agenzia ufficiale di Anadolu che la persona che domenica ha piazzato la bomba nel centro di Istanbul, è stata arrestata. Non è chiaro se si tratta della stessa sospettata. Il ministro dell’Interno turco ha accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) di aver causato l’attentato: “Secondo i risultati delle nostre indagini, l’organizzazione terroristica del PKK ne è responsabile”, ha detto Soylu.

“Secondo le nostre valutazioni, l’ordine per l’attentato terroristico mortale è arrivato da Ayn al-Arab (Kobane) nel nord della Siria, dove il Pkk-Ypg ha il suo quartiere generale siriano”, ha spiegato Soylu, come riporta Anadolu, facendo riferimento al partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e alla formazione curda siriana Unità di protezione del popolo (Ypg), ritenute da Ankara terroriste. Per il momento, non ci sono state rivendicazioni.

Le sei persone che hanno perso la vita a causa dell’attentato di ieri nel centro di Istanbul sono tutti cittadini turchi. Lo ha fatto sapere il prefetto cittadino Ali Yerlikaya esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime, tra cui ci sono una madre e sua figlia, un padre e sua figlia, una coppia sposata e un’altra persona. Su 81 feriti in tutto, 50 sono stati dimessi mentre 31 si trovano ancora in ospedale e due sono gravi, ha aggiunto Yerlikaya.

“Gli attacchi terroristi contro i nostri civili sono conseguenze dirette o indirette del sostegno di alcuni Paesi per organizzazioni terroristiche“. Lo ha affermato Fahrettin Altun, direttore delle comunicazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Per Ankara, l’attacco è stato ordinato dal gruppo armato curdo Pkk e dallo Ypg, una formazione armata curdo siriana che negli scorsi anni è stata sostenuta dagli Stati Uniti e altri Paesi occidentali in funzione anti Isis. “Se questi Paesi vogliono l’amicizia della Turchia, devono immediatamente fermare il loro sostegno diretto e indiretto al terrorismo”, ha aggiunto il direttore delle comunicazioni del presidente Erdogan. “A coloro che ci hanno fatto passare questo dolore sarà inflitto molto più dolore”, ha detto il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu. Soylu ha anche incolpato gli Stati Uniti, dicendo che un messaggio di cordoglio dalla Casa Bianca è simile a un “assassino che si è presentato per primo sulla scena del crimine”.

© Riproduzione riservata

Redazione