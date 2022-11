Una tranquilla domenica pomeriggio di shopping nelle vie del centro si è trasformata in una tragedia. Erano le 16.20, ora locale quando nel centro di Istambul si è verificata una forte esplosione nella affollata via Istiklal. Sono almeno 6 morti e 53 feriti nel centro di Istanbul, in Turchia, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali e poi confermato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La via pedonale nel quartiere Beyoglu era piena di famiglie, bambini e turisti quando un forte scoppio preceduto da una forte fiammata ha fatto scatenare il panico. “Un attacco vile che non resterà impunto”, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa convocata con i giornalisti prima della partenza per il G20 di Bali. “Forse sarebbe sbagliato dire che si tratta di terrorismo, ma i primi sviluppi, le prime informazioni che il mio governatore ci ha fornito, mi dicono che c’è odore di terrorismo qui”, ha dichiarato il presidente promettendo che “i responsabili saranno puniti come meritano”.

#BREAKING : Explosion reported at the Istanbul’s popular pedestrian Istiklal Avenue in Turkey. Initial reports say over 11 seriously injured. More details awaited. Ambulances and fire trucks on the scene. This is the video of the moment of explosion.

Erdogan ha parlato di un’esplosione causata da una bomba e ha parlato di una donna coinvolta. Secondo la Cnn turca l’esplosivo era piazzato in uno zaino. Immagini condivise sui social da diversi giornalisti turchi mostrano una donna che indossa pantaloni mimetici e un velo nero, con il collo scoperto e uno zaino nero sulle spalle: sarebbe la persona che ha preso parte al presunto attacco.

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports

She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.

The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022