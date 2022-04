Spari all’interno della stazione della metropolitana di Brooklyn a New York. Diverse persone sono rimaste ferite, non è chiaro al momento se ci sono vittime. L’attentato è avvenuto intorno alle 8.30, un’orario di punta della giornata, alla stazione sulla 36esima strada per le linee D, N, R a Sunset Park. Sul posto sono intervenuti agenti antiterrorismo, dispiegati anche nella zona intorno alla stazione.

All’interno lo scenario è raccapricciante: persone stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercano di bloccare la fuoriuscita di sangue con magliette e camicie. Secondo Cnbc, nel momento in cui sono iniziate le esplosioni alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare. “Diversi ordigni inesplosi” sarebbero stati trovati nella stazione della metro di Brooklyn. Lo ha riferito il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo la Cnn, che cita i vigili del fuoco, i feriti sarebbero almeno 13, almeno due in modo grave. L’uomo sospettato di aver aperto il fuoco indossava vestiti come quelli dei dipendenti della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

Fbi e Antiterrorismo che indagano sull’attentato avvenuto alla stazione Brooklyn, chiariscono che non è al momento confermato il ritrovamento di congegni non esplosi. Chi è entrato in azione avrebbe lanciato un lacrimogeno per creare confusione, per poi iniziare ad aprire il fuoco. Il portavoce del sindaco Eric Adams invita i cittadini a stare lontano dalla zona: “Mentre raccogliamo informazioni, chiediamo ai residenti di tenersi alla larga dall’area per loro sicurezza e per facilitare le indagini”.

LA CACCIA ALL’UOMO

La polizia sta cercando l’autore dell’attentato nella stazione della metropolitana a Brooklyn. Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di un uomo “basso e in sovrappeso”, alto un metro e 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas. Peserebbe circa 80 chili. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo è stato visto mentre lanciava un ordigno nella stazione della metro prima di aprire il fuoco.

Tutte le scuole nell’area di Brooklyn hanno ricevuto l’ordine di non far uscire nessuno. Probabilmente la polizia ritiene che l’uomo che ha sparato sulle persone alla stazione di Sunset Park non abbia lasciato la zona.

