Colpito in testa da un mattone e deceduto sul colpo. L’autista che guidava il pullman dei tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia, Serie A2 di pallacanestro, è morto questa sera lungo la superstrada Rieti–Terni colpito da una sassaiola in un violento scontro con i sostenitori della Sebastiani Basket di Rieti, che hanno preso d’assalto il mezzo che stava lasciando la città dopo la fine della partita, terminata con la vittoria di Pistoia in un contesto tutt’altro che pacifico: già durante la gara infatti, c’erano stati diversi momenti di tensione, soprattutto tra secondo e terzo quarto quando disordini sugli spalti avevano obbligato polizia e carabinieri ad intervenire.

Autista del pullman dei tifosi del Pistoia muore colpito da un mattone

Subito dopo la fine dell’incontro il pullman era stato scortato dalle forze dell’ordine fino all’ingresso dell’autostrada, e poi lasciato proseguire in solitudine. Di lì a poco, in circostanza ancora da chiarire, si sarebbe consumata la tragedia. Stando ad una prima ricostruzione, documentata da alcune immagini che circolano sui social, un mattone avrebbe sfondato il parabrezza in corrispondenza del posto dell’uomo, il secondo autista del pullman. Sul posto, oltre il 118, sono intervenute diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri che stanno ricercando gli autori dell’assalto.

Il cordoglio della Sebastiani Basket di Rieti

Un atto “gravissimo e inqualificabile”, è quanto commenta la Sebastiani Basket di Rieti: “Siamo sgomenti e ci dissociamo completamente da quanto accaduto, esprimendo il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti”.

