Tre ventenni, tutti vicentini. Questo il profilo dei ragazzi morti nel terribile incidente stradale che ha visto l’auto su cui viaggiavano finire contro una fontana al centro di una rotatoria ad Asiago alle 3.30 del mattino di domenica 19 ottobre, mentre un quarto ragazzo ha riportato fratture varie del cranio e contusioni cerebrali e toraciche e un quinto rimasto illeso.

Dalle poche informazioni rese pubbliche, il gruppo di amici era legato dalla grande passione per lo sci alpino, e avevo rafforzato la loro amicizia allo Sky College di Falcade. I giovani che hanno perso la vita si chiamano Nicola Xausa, nato nel 2005, Riccardo Gemo, stessa età, e Pietro Pisapia, un anno più grande. Quest’ultimo lavorata in una pizzeria di Lusiana, mentre Xausa era uno studente. Anche Riccardo Gemo studiava (fisioterapia), e nel frattempo era diventato anche maestro di sci. Il gruppo di cinque era reduce da una serata di festa trascorsa a Lavarone (Trento) per festeggiare il compleanno del ragazzo attualmente ricoverato in rianimazione alll’ospedale di Bassano del Grappa.

Il sindaco: “L’auto viaggiava a velocità folle”

“Abbiamo visto nella sede della Polizia comunale abbiamo visionato le immagini di video-sorveglianza, l’auto – una Peugeut 207, ndr – viaggiava ad una velocità folle”, dice il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. “Siamo rimasti allibiti dal fatto che 5 secondi prima dell’impatto è transitata un’altra vettura”.

