In quattro, a bordo di un’auto rubata con targa francese, travolgono e uccidono una donna di 71 anni, intenta ad attraversare la strada, non prestano soccorso dopo la tragedia, abbandonando la vettura e scappando a piedi. E’ quanto successo in mattinata, intorno alle 12, in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio a sud di Milano.

La donna, originaria della Puglia, è morta nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. Sul posto c’è stato l’intervento di ambulanza e automedica di Areu. Le indagini per rintracciare i responsabili sono affidate alla polizia locale di Milano che sta visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Stando proprio quanto emerso dalla prima visione delle telecamere, i quattro in fuga a piedi sarebbero ragazzini, forse addirittura minorenni. L’auto è risultata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi. Il pm di Milano Enrico Pavone aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo