Sette minuti per rapinare il Louvre. Un colpo alla Arsenio Lupin ha scosso la domenica del museo più importante della Francia, dove una banda di ladri incappucciati è riuscita a fuggire con i gioielli di Napoleone in mano, un bottino dal valore inestimabile. Il gruppo è entrato di prima mattina, tra le 9:30 e le 9:40, dal lato dell’edificio che guarda la Senna dove sono attualmente in corso alcuni lavori, utilizzando un montacarichi per accedere direttamente alla sala presa di mira (la Galleria d’Apollon) per poi rompere le finestre – tagliandole con un disco – ed entrare nella sala.

L’ingresso e la fuga

Almeno tre le persone coinvolte: due si sono introdotte all’interno, un terzo è rimasto fuori. In totale sono stati rubati nove pezzi della collezione di gioielli, tra cui quelli dell’Imperatrice, con una collana, una spilla e una tiara. Secondo una fonte interna al Louvre, il famoso Regent, il diamante più grande della collezione, dal peso di oltre 140 carati, non sarebbe stato portato via. La corona dell’imperatrice Eugenia, invece, è stata ritrovata con evidenti danni all’esterno della struttura, probabilmente caduta a terra nei momenti della fuga. I ladri sono poi fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l’autostrada A6: è probabile che i gioielli saranno fusi a breve.

Una scena alla Arsenio Lupin

Una scena da serie tv, come quella dedicata al personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc, e durata poco più di cinque minuti, secondo l’ex capo della polizia di Parigi, si tratta “chiaramente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi” sul posto, anche per questo potrebbe essere utile ricontrollare i filmati delle telecamere. La banda non è passata inosservata e il colpo ha generato momenti di grande panico all’interno del museo, dove erano già entrati i primi visitatori di giornata. “La polizia correva vicino alla piramide e tentava di entrare dalle porte laterali, ma erano chiuse”, ha raccontato una testimone presente fuori la struttura. Con le indagini in corso e a scopo precauzionale, il Museo del Louvre resterà chiuso per tutta la giornata.

