Auto finisce contro un platano e due ragazze di 19 e 17 anni perdono la vita mentre due coetanei sono ricoverati in gravi condizioni. Ancora un incidente mortale che coinvolge i giovani. L’ultimo è stato registrato la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, in Veneto, a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano. L’auto, una Bmw 420, sulla quale viaggiavano i quattro giovani si è schiantata contro un albero.

Le due vittime si chiamavano Barbara Brotto, 17enne di Oderzo (Treviso), e Eralda Spahillari (nella foto), 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave (Treviso). Alla guida c’era un 19enne di Pordenone, estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco e trasferito, insieme al 17enne di Motta di Livenza (Treviso), in codice rosso in ospedale. Il primo è ricoverato all’ospedale di Treviso, il secondo a Mestre.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nelle prossime ore il 19enne alla guida verrà sottoposto ai test alcolemici e tossicologici e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’auto, per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute alla velocità sostenuta, è uscita di strada andando contro l’albero sul lato opposto al proprio senso di marcia.

In queste ore quattro giovani sono stati sentiti dai carabinieri per l’incidente. Si tratta di quattro giovani che, in base alle ricostruzioni, a bordo di una Volkswagen Polo, insieme ai quattro coinvolti nel sinistro pare si stessero recando a trascorrere la serata insieme in zona.

TRAGEDIA SFIORATA A NAPOLI – Dopo l’incidente che ha coinvolto cinque auto e provocato due morti nella notte tra venerdì e sabato, a Napoli sfiorata nuovamente la tragedia. Questa mattina i carabinieri della stazione di Crispano, con la collaborazione della polizia stradale di Caserta, sono intervenuti sulla SS7 BIS Nola-Villa Literno, nel territorio di Caivano, per un incidente.

Un 22enne alla guida della propria auto ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il guardrail. L’auto è poi finita nuovamente al centro della carreggiata. Il giovane è stato soccorso dagli occupanti di altre due auto (4 persone, due per veicolo). Quest’ultimi hanno tentato di spostare il veicolo incidentato dalla strada, probabilmente per evitare altri incidenti.

Durante le operazioni però, un furgone guidato da un 35enne di Acerra ha travolto tutti. I feriti sono stati portati negli ospedali di Caserta e Napoli, non sono in prognosi riservata e non sono in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica.

