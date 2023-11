L’Fbi sta indagando sull’esplosione di un veicolo al valico di frontiera del Rainbow Bridge tra gli Stati Uniti e il Canada in quello che Fox News, citando proprie fonti, definisce un tentato attacco terroristico. All’interno del veicolo esploso c’erano due persone che sono morte, mentre un agente di frontiera e un passante sono rimasti feriti. Nel mezzo, stando a quanto emerso, erano presenti degli esplosivi.

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, è stata informata dell’incidente e sta “attentamente monitorando la situazione”. Il Rainbow Bridge, vicino alle cascate del Niagara, è uno dei quattro valichi che collegano lo Stato di New York all’Ontario.

La dinamica del presunto attacco terroristico

L’incidente è avvenuto sul Rainbow Bridge, che collega gli Stati Uniti e il Canada nei pressi delle cascate del Niagara. Lo ha dichiarato l’ufficio dell’Fbi nella città nordorientale di Buffalo, che sta indagando sul caso.

Il presunto attacco ha costretto alla chiusura di tutti i valichi internazionali dell’area occidentale di New York, compresi i ponti Lewiston-Queenston, Whirlpool e Peace Bridges a Buffalo. Secondo la polizia, poco prima di mezzogiorno un veicolo proveniente dal Canada lungo Niagara Street Avenue ha accelerato nella piazza del ponte, ha attraversato una recinzione divisoria ed è entrato nelle corsie per le ispezioni, dove è saltato in aria.

L’esplosione ha causato la morte dei due occupanti dell’auto e il ferimento di un agente per la protezione delle frontiere, che è in cura presso il Niagara Falls Memorial Medical Centre: l’uomo non è in pericolo di vita.

Biden monitora la situazione dopo il presunto attacco

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta monitorando da vicino la situazione vicino al confine con il Canada dove un veicolo, forse un Suv Sedan, è esploso. Lo riporta una nota della Casa Bianca. Rafforzate anche le misure di sicurezza al confine dopo l’esplosione di un veicolo sul Rainbow Bridge, il ponte che collega la parte canadese delle Cascate del Niagara a quella americana. Fox News, citando fonti proprie, parla di attentato. Ci sono due morti e un ferito. Un passante è stato ricoverato in ospedale, ma non si sa se nel bilancio è il ferito citato dalla tv americana, o e’ una quarta persona.

