Un uomo e una donna sono morti dopo essere finiti con la loro auto nel lago di Como. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 6 gennaio con i corpi di un 38enne e di una 45enne (le cui generalità non sono state ancora diffuse dalle autorità) recuperati nelle ore successive dai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto e che ha raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento della tragedia avvenuta intorno alle 23, l’auto (un suv Mercedes) era parcheggiata in una piazzola panoramica di Villa Geno a pochi metri dalla ringhiera affacciata sul lago. L’uomo e la donna sono saliti e nel ripartire, la vettura è andata in avanti, sfondando la ringhiera e finendo nel lago, che in quella zona raggiunge subito una profondità di dieci metri.

A lanciare l’allarme alcuni ragazzini presenti che hanno poi raccontato alla polizia di aver visto le due vittime parlare e salire nell’auto parcheggiata a due metri dal parapetto. La vettura è stata recuperata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino. Indagini in corso per cristallizzare la dinamica di quanto accaduto: le ipotesi sarebbero due, quella dell’errore umano e quella del gesto volontario.

