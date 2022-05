L’auto grigia è arrivata da via Scarlatti in Piazza Vanvitelli. Poi intorno alle 13 all’improvviso il forte schianto. L’auto arrivata a tutta velocità ha sbattuto contro l’aiuola al centro della piazza, distruggendo uno dei quattro lampioni. Per fortuna non c’è nessun ferito: una tragedia sfiorata nel cuore del Vomero, nella piazza simbolo del quartiere collinare che a quell’ora è sempre piena di persone che passeggiano o che siedono ai tavolini dei bar.

A guidare l’auto una signora anziana che ha perso il controllo e si è schiantata contro l’aiuola. Per fortuna non si è fatta male e in quel momento non c’erano passanti seduti sul muretto dell’aiuola come spesso succede. L’auto si è completamente distrutta nella parte anteriore: il paraurti e il parabrezza ridotti in mille pezzi. Per la signora solo un grosso spavento.

Secondo quanto raccontato da un passante che ha visto tutta la scena, l’auto per evitarne di prendere un motorino di passaggio, si è spostata sulla sinistra, ed è sbattuta contro un’altra auto. Poi ha preso velocità e ha beccato il marciapiede che è diventato come una rampa. Poi lo schianto nel lampione. “È un miracolo che non abbia investito nessuno”, ha detto un passante che ha assistito a tutta la scena. Molti passanti e la polizia municipale sono accorsi per soccorrere la donna al volante. Per fortuna gli airbag hanno funzionato e la donna non si è fatta niente.

“Io ieri sera ero seduto qui, su quest’aiuola, alla stessa ora con un mio amico. Poteva essere davvero una tragedia”, commenta un altro passante. Non è chiaro cosa sia successo precisamente e cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto alla signora. Certo è che poco prima c’era stato un forte scroscio di pioggia e l’auto potrebbe essere scivolata.

