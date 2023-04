Un incidente fatale, drammatico. Tre le persone morte nella tragedia che si è consumata a Santa Maria Nuova di Bertinoro, in provincia di Forlì. Nei pressi di un’azienda agricola in campagna. Le vittime hanno 18, 13 e 10 anni, tre giovanissimi fratelli che vivevano a Meldola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forlì, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Fatima aveva il foglio rosa. Era venerdì pomeriggio, intorno alle 14:00, quando l’auto che guidava si è schiantata contro un pilastro e il silos di mangimi si è ribaltato. Le vittime sono morte schiacciate dal peso del silos. Questo secondo la ricostruzione del Corriere di Bologna. Secondo quanto emerso la giovane aveva approfittato dell’auto parcheggiata nei pressi dell’azienda.

Le chiavi erano all’interno. La 18enne era stata richiesta per accompagnare lo zio, custode dell’azienda, a svolgere alcune commissioni. Parlava fluentemente italiano. Le tre vittime vivevano da anni ospiti degli zii, i genitori vivono in Marocco. Ousama e Marca i nomi degli altri due fratellini, di appena 13 e 10 anni.

“Ho appreso con sconcerto di questa terribile tragedia e in questo momento il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie – ha dichiarato la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni -. Ho appreso che tra le vittime dell’incidente ci sarebbero anche dei minori e questo rende la vicenda ancor più dolorosa. Non potendo essere presente sul posto, sono in costante contatto con le forze dell’ordine intervenute, nell’attesa che vengano chiarite e accertate le cause all’origine del dramma”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano