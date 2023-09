E’ di quattro morti e due feriti gravi il drammatico bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto ragazzi tra i 19 e i 21 anni, avvenuto a Cagliari poco prima dell’alba di domenica 10 settembre. Lo schianto all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano, in viale Marconi.

Secondo una prima ricostruzione, le quattro vittime e i due feriti erano tutti a bordo della stessa vettura, una Ford Fiesta, ribaltatasi per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute alla velocità sostenuta e al successivo all’impatto con il cordolo di un’aiuola spartitraffico.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. La polizia locale di Cagliari sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare tutte le vittime. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

seguono aggiornamenti

