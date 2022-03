Una bimbo di circa 3 mesi è morto oggi a Padova dopo essere stato travolto insieme alla madre mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Il piccolo si trovava nel passeggino quando un’automobile ha investito sia lui che la donna, una 34enne di origine straniera, che si trovavano in via del Plebiscito. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di lunedì 28 marzo, con mamme e figlio che stavano andando a prendere l’altro bambino alla scuola materna.

Secondo una prima ricostruzione, dopo la rotatoria, l’auto ha travolto, probabilmente perché procedeva a velocità sostenuta, i due pedoni. Il passeggino è stato trascinato per diversi metri con il bambino che, sbalzato all’esterno, ha perso subito conoscenza dopo aver impattato sull’asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, i medici hanno provato a rianimare il piccolo ma non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere poco ore dopo l’arrivo in ospedale e il ricovero in terapia intensiva. La mamma è sotto choc, è ricoverata in ospedale ma non ha riportato ferite gravi. Sulla dinamica sta indagando la Polizia locale.

Il conducente, un marocchino di 46 anni, non ha riportato ferite, è sotto choc e verrà denunciato per omicidio stradale. Al momento la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Disposti i test alcolemici e tossicologici così come sono state acquisite le telecamere presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica di una tragedia indescrivibile.

Stando a quanto ricostruito successivamente dalla polizia locale, l’auto non procedeva a velocità sostenuta ma si è resa protagonista di un sorpasso azzardato: ha superato infatti un’altra vettura che si era fermata per far passare la donna con il passeggino.

