Nel suo video diretta lungo 14 minuti, la premier Giorgia Meloni ha parlato a lungo dell’autonomia e dell’impegno del suo governo con le riforme. In un passaggio diffuso sui suoi profili social, la presidente del Consiglio ha sottolineato l’intervento di Claudio Velardi, direttore de il Riformista, a favore dell’autonomia: “L’autonomia differenziata è un provvedimento che unisce in Italia, che combatte le disparità, che rende la nazione più forte e più giusta su il territorio nazionale, e mi ha colpito positivamente che un napoletano doc, e un uomo che chiaramente viene da sinistra, come il direttore de il Riformista Claudio Velardi abbia riconosciuto la bontà e l’importanza di quello che stiamo facendo”.

“Mi ha fatto piacere sentirlo parlare dell’orgoglio del sud rompendo quella narrazione secondo cui il meridione è spacciato e dovrebbe banalmente accontentarsi di vivere di sussidi – ha proseguito Meloni riferendosi a Velardi – perché questa è la logica del reddito di cittadinanza, una logica questa sì che spacca l’Italia e che oltretutto si è rivelata del tutto fallimentare. Noi abbiamo fatto un’altra scommessa sul Mezzogiorno abbiamo fatto la scommessa di metterlo nella condizione di competere”, ha sottolineato la premier.

