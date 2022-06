Il caso di ‘Baby Holly’ Clouse è stato parzialmente risolto a 41 anni dalla scomparsa della bambina, svanita nel nulla nel 1981 e che ora ha 42 anni.

“È stata localizzata, è viva e sta bene”, hanno dichiarato le autorità del Texas. Per comprendere la storia bisogna tornare a 41 anni fa, quando i corpi di un uomo e di una donna vengono ritrovati senza vita in un bosco vicino Houston. La loro identità resta sconosciuta fino allo scorso anno, quando grazie alle nuove tecnologie genetiche a disposizione degli inquirenti, la coppia viene identificata come Tina e Harold Clouse. I due avevano anche una bambina, Holly, abbandonata dopo l’omicidio dei genitori sui gradini di una chiesa da parte di “due donne appartenenti a un gruppo religioso nomade” e cresciuta da una famiglia dell’Arizona.

Adesso Holly vive in Oklahoma ed è la madre di 5 bambini: ha appreso per la prima volta della sua identità quando ha ricevuto la visita della polizia sul posto di lavoro.

La scoperta della sua reale identità è avvenuta nel giorno del compleanno del defunto padre: “Ritrovare Holly è un regalo di compleanno dal cielo dal momento che è ricomparsa in occasione del compleanno di suo padre” ha detto la sua nonna biologica Donna Casasanta. “Ho pregato per oltre 40 anni e l’ho ritrovata“.

