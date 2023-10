Rischio guerra mondiale per quello che sta succedendo in Israele? E chi se ne frega. Se scoppia la terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni”: Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa popolare, ha risposto così a una domanda sullo scenario internazionale.

“In certi momenti la paura fa schifo a tutti, io ho paura di morire come lei. Però il fatto che ci sia un rischio non vuol dire che dobbiamo stare appecorati” ha aggiunto a margine della presentazione del candidato sindaco di Perugia, l’ex calciatore Davide Baiocco.

“Io sto con Israele – ha ribadito Bandecchi – e se spiana Gaza fa bene. Ho difeso a suo tempo i palestinesi e ho visto ragazzi morire per Sabra e Shatila ma mi ero già straniero quando fecero l’attentato a Fiumicino. Oggi questo gruppo di palestinesi sta con l’Iran e sinceramente a me sta sul… sia l’Iran che i palestinesi che stanno con loro. Con i russi ho chiuso tutte le aziende. Per quanto mi riguarda Israele fa bene a fare quello che fa. Anzi – ha concluso Bandecchi – mi sembrano ancora troppo moderati”.

E mentre le dichiarazioni di Bandecchi fanno rabbrividire il mondo politico, spunta un video (che diventa virale in rete) dell’auto del sicndaco di Terni parcheggiata su un posto riservato ai disabili.

Avrebbe occupato parte dello spazio accanto a un parcheggio riservato ai disabili nel centro di Perugia l’auto con la quale Stefano Bandecchi, coordinatore di Alternativa popolare e sindaco di Terni, ha raggiunto oggi il centro storico di Perugia per presentare il candidato sindaco Davide Baiocco.

A denunciarlo è la rubrica Corso Vannucci che su Facebook ha mostrato le immagini della vettura, commentate dall’assessore alla sicurezza e viabilità del capoluogo umbro Luca Merli. “Poteva parcheggiare?”, ha chiesto il giornalista Pasquale Punzi all’amministratore perugino indicando l’area per i disabili. “Questo non è un parcheggio – la risposta di Merli -, è lo stallo disabili previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada. Questa zebratura gialla – prosegue l’assessore indicando lo spazio accanto al parcheggio – serve per consentire la discesa e la salita nell’autovettura della persona portatrice di un handicap. Questo spazio non potrà mai essere occupato da un’auto, da un motorino o da qualsiasi ingombro possibile perché serve al disabile. Io non c’ero e non so se era la macchina del sindaco Bandecchi. So per certo che questo lo devono sapere tutti i cittadini e fa parte del manuale che tutti noi studiamo quando diamo l’esame per la patente. E se lo deve sapere un cittadino comune a maggior ragione lo avrà saputo anche il sindaco Bandecchi. Il quale per altro ha attraversato una Ztl e lì verificheremo se ha fatto l’autorizzazione per la targa ma non mi risulta”.

Per l’assessore “l’occupazione indebita dello stallo disabili è una delle infrazioni peggiori che si possono compiere”. Nel filmato pubblicato su Fb si vedono Bandecchi e i alcuni suoi collaboratori salire su un’auto parcheggiata accanto all’area di sosta riservata ai disabili e quindi la telecamera inquadrare il divieto per gli altri mezzi sovrastante il cartello con scritto “Vuoi il mio posto? Prendi anche la mia invalidità. Campagna di sensibilizzazione sociale del Comune di Perugia.”

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo