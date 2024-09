Una barca di migranti si è rovesciata nel mar Mediterraneo al largo di Lampedusa e alla deriva è entrata in acque territoriali italiane. Sono stati salvati dalla guardia costiera sette siriani, che si trovavano sulla barca capovolta. Dopo essere stati portati a molo Favarolo di Lampedusa, poi trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, i sopravvissuti hanno raccontato di aver perso i cellulari e che erano partiti in 28 dalla Libia tre giorni fa. Ma l’incidente durante la navigazione era avvenuto dopo un solo giorno dall’inizio del viaggio della speranza.

Barcone di migranti alla deriva al largo di Lampedusa, 21 dispersi tra cui bambini

La barca era partita da Sabratah alle 16 di domenica scorsa. A bordo, secondo i sopravvissuti, erano presenti solo sudanesi e siriani, tra cui tre bambini. I sette superstiti dopo l’incidente sono rimasti per tre giorni alla deriva sul natante capovolto fino a quando non sono stati trovati dai militari della guardia costiera italiana.

Barcone di migranti affondato al largo della Libia

Sempre oggi è arrivata la notizia che un’altra imbarcazione, con a bordo 32 migranti, è invece affondata al largo di Tobruk, nella Libia orientale. Anche in quel caso sono stati salvati solo parte delle persone a bordo, nove in tutto, oltre a un corpo di un deceduto. Altre 22 sono attualmente disperse, secondo la Mezzaluna rossa libica. La sezione locale dell’organizzazione “ha fornito assistenza sanitaria e sostegno psicologico ai sopravvissuti, mentre il corpo del deceduto è stato trattato seguendo gli standard umanitari”. E sempre in Libia ieri 15 Migranti sono rimasti feriti in un incendio scoppiato nella loro residenza nella zona di Janzour, a Tripoli.

L’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) ha registrato dal primo gennaio al 31 agosto 434 morti e 611 dispersi, portando il totale delle vittime della traversata del Mediterraneo centrale, che comprende sia la Tunisia che la Libia, ad almeno 1.045. Sempre a fine agosto, in totale sono stati 15.117 i migranti intercettati in mare e riportati sulle coste libiche. Nel corso del 2023, l’Oim ha registrato 17.190 Migranti intercettati in mare e riportati in Libia, con un totale di 2.498 persone morte o disperse. Nel 2022, i Migranti riportati in Libia erano stati 24.684, con 1.377 morti e dispersi.

