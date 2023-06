Una terribile e macabra scoperta tra i cespugli durante un’operazione antidroga. I Carabinieri di Bassano del Grappa hanno ritrovato il corpicino di un feto di circa sei mesi conservato in un’ampolla di vetro con all’interno del liquido chimico di conservazione. La scoperta risale a venerdì scorso ed è avvenuta nel corso di un’operazione antidroga legata allo spaccio di stupefacenti in alcune zone della città di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Sono in corso ulteriori indagini per capire a chi possa appartenere. Il feto è stato sottoposto a sequestro ed è stata avvisata la Procura che ora dovrà disporre analisi più accurate per tentare di far luce sulla scoperta. Al momento non si esclude nessuna pista. Una delle ipotesi più accreditate al vaglio degli investigatori è che il corpicino sia stato utilizzato per alcuni riti satanici.

Gli altri casi recenti in Italia

Roma – Villa Doria Pamphilj: Appunti, scritte e formule che potrebbero essere ricondotti alla pratica di riti satanici, all’interno di una delle ville storiche della Capitale, villa Doria Pamphilj. La denuncia è di Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia e il capogruppo in municipio XII Giovanni Picone. “Oltre a dover approfondire questa macabra scoperta, ancor più inquietante nel giorno di Ognissanti, dobbiamo capire se a Villa Pamphilj ci siano stati segnali o indizi nei mesi precedenti di satanismo, soprattutto durante la notte – dichiarano i consiglieri – chiederemo una bonifica e un controllo per comprendere se nel luogo dove sono stati rinvenuti queste tracce, siano presenti degli oggetti che vengono lasciati proprio in occasione di questi rituali satanici”.

Piacenza – Parrocchia di San Giuseppe Operaio: Il prete della parrocchia ha trovato una stella a cinque punte disegnata sul pavimento con alle estremità lumini rossi. “Sono sconvolto”, ha dichiarato, “qualcuno potrebbe essere entrato dalla porta della cripta per organizzare il rito”. Non è la prima volta che capita nell’area di Piacenza. Un caso analogo avvenne lo scorso primo aprile a Caorso, questa volta però davanti alla chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. In quel caso ignoti, oltre ad aver segnato sul sagrato un pentacolo (la stella a cinque punte inscritta in un cerchio, tradizionale simbolo dei satanisti) e ponendo delle candele alle estremità, avevano incollato sul portone un’ostia con una scritta in latino: “Animi vacuum”, che tradotto letteralmente significa “il vuoto dentro l’anima”.

Milano – Appartamento di Somma Lombardo: Due teschi umani e varie ossa di animali sono stati rinvenuti all’interno di un appartamento di proprietà di un 35enne. Sopra una mensola del salotto di casa il ragazzo teneva esposti in bella mostra due teschi umani in perfetto stato di conservazione. Appese al muro c’erano inoltre delle ossa animali. Altre ossa di animali sono state trovate in altre stanze dell’abitazione. L’uomo si è limitato a dire di averle comprate in un mercatino.

Macerata – Cascina Crosara: Una vecchia abitazione disabitata da decine di anni, interamente coperta da piante rampicanti. Entrando in una di queste, nel lato sud-est della cascina, si presenta uno scenario a dir poco inquietante: sugli intonaci scrostati sono stati disegnati simboli satanici e preghiere in latino scritte al contrario. Un 666, due pentacoli di cui uno contenente la testa di un caprone, una croce rovesciata e il simbolo piramidale dell’occhio della provvidenza. Ci sono le impronte di due paia di mani, probabilmente una maschile e una femminile considerata la grandezza dei palmi. Tutt’attorno si leggono parole in latino, brandelli di riti incisi con la vernice sui mattoni. Forse un’unica preghiera scritta al contrario della quale, l’unico pezzo leggibile, è “et, hodie nobis da quotidianum nostrum panem”. Una frase del “Padre Nostro”, però al contrario.

