Dramma questa mattina a Somma Vesuviana (Napoli). Una donna di 63 anni, originaria di Saviano, è stata accoltellata e uccisa intorno alle 9:30 in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano. Ancora sconosciuta la dinamica e il possibile movente del gesto: nell’aggressione risulta ferito anche un 46enne di Sant’Anastasia.

Sono in corso le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell’evento. Il maggiore indiziato sarebbe il marito della vittima: i militari incaricati dell’indagine sarebbero infatti sulle sue tracce.

Quest’ultimo si sarebbe già costituito ai carabinieri, recandosi spontaneamente presso la caserma di Ottaviano.

Un omicidio avvenuto in un orario ‘insolito’, in piena mattina e in un parcheggio molto frequentato per la presenza del vicino supermercato.

Una comunità, quella di Somma Vesuviana, ancora sconvolta per il recente fatto di cronaca che l’aveva vista protagonista soltanto sabato scorso, quando un ragazzino di 15 anni era stato accoltellato in via Roma. Ferito all’addome e al braccio sinistro, il minorenne era stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Aggressione che ad oggi non ha ancora un responsabile: le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna sono ancora in corso e alla ricerca della persona che ha sferrato le coltellate al 15enne.

(seguono aggiornamenti)

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro