Sarà l’ultima puntata per Battiti Live, questa sera alle 21:20 su Canale 5, andrà in onda l’appuntamento finale con la kermesse musicale condotta da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. La registrazione dell’ultima puntata si è svolta a Molfetta, mentre come al solito alcuni cantanti di esibiranno on the road da alcune delle più famose località turistiche pugliesi. In questa puntata: Emma si collegherà da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni. Il tutto in uno show che dovrebbe concludersi intorno alle 00:40

Battiti Live 5 agosto, chi canta

Questa sera sarà Gaia ad aprire la serata, la ragazza, che in passato ha partecipato ai talent Xfactor e Amici, è la rivelazione dell’estate con la sua canzone ‘Sesso e Samba”. Non mancheranno due vincitori del festival di Sanremo: prima Emma, poi Francesco Gabbani. Presente anche Sarah, la vincitrice di Amici, e l’inconfondibile chitarra di Alex Britti.

Battiti Live 5 agosto, scaletta e ordine di esibizione della quarta serata

Di seguito l’ordine di esibizione della serata

Gaia,

The Kolors

Capoplaza

Emma

Boomdabash

Rocco Hunt

Francesco Gabbani

Petit

Mr Rain

Mida

Mietta,

Benji & Fede

Gabry Ponte

Sarah

Alex Britti

Matteo Paolillo

Alex

Ava

Cioffi

Berna

Dotan

Redazione

Luca Frasacco