Piccolo incidente per Angelina Mango nella finale del Festival di Sanremo. La cantante in gara con ‘La Noia’, si è esibita questa sera a ridosso della mezzanotte sul palco del teatro Ariston per l’ultima volta.

Quando nella parte finale della canzone, dopo essere scesa dalle scale per danzare tra l’orchestra e il pubblico ha cercato di risalire, un passo falso – proprio prima dell’ultimo gradino – l’ha fatta cadere a terra. Angelina si è girata e si è ritrovata in ginocchio rialzandosi immediatamente, per poi concludere la canzone (ormai agli sgoccioli) con le ultime due parole. Sotto lo scrosciante applauso del pubblico, si è poi lasciata andare ad un sorriso, ripetendo più volte le sue scuse.

La standing-ovation e i ringraziamenti

A quel punto è partita la standing-ovation del pubblico, a suono di “Angelina, Angelina”. Dopo le rassicurazioni ad Amadeus e Fiorello (“non mi sono fatta niente”) è seguito il discorso di ringraziamento della cantante per “la settimana più bella di sempre”, chiusa con una simpatica gag.

