Il pubblico dell’Ariston fischia Geolier al termine della quarta serata del Festival di Sanremo, quella riservata alle cover e ai duetti. Al termine della classifica dei primi cinque, il pubblico in sala fischia il primo posto ottenuto dai voti di tre giurie così distribuite: dal pubblico con il televoto (34%), dalla sala stampa, tv e web (33%) e dalle radio (33%).

Geolier, che si è esibito insieme con Guè, Luché, Gigi d’Alessio nel medley ‘Strade’, s’impone davanti ad Angelina Mango che, quartetto d’archi dell’orchestra di Roma, aveva cantano “La rondine” del papà Pino Mango, emozionando il pubblico in sala che le ha tributato una vera e propria ovazione e quello sui social, Annalisa con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia, Ghali con Ratchopper, Alfa con Roberto Vecchioni. Un pizzico di imbarazzo per l’artista napoletano chiamato sul palco per una nuova esibizione prime di ricevere il premio da parte del governatore della Liguria Giovanni Toti.

Fischi a Geolier, Amadeus: “Gusti del pubblico dell’Ariston non rispecchiano classifica”

Numerosi, in precedenza, i fischi dell’Ariston in segno di disapprovazione con Amadeus che ha provato a minimizzare. “Qualcuno è d’accordo e parte del pubblico non è d’accordo. Come spesso accade a Sanremo c’è disaccordo, evidentemente i gusti del Teatro Ariston non rispecchiano quelli della nostra classifica”.

Dal canto suo Geolier ha ottenuto molto probabilmente un plebiscito con il televoto che incide per il 34%. Il pubblico dell’Ariston, stando a quanto emerso nel corso della quarta serata, avrebbe preferito Angelina Mango come vincitrice.

Chi vincerà il Festival di Sanremo?

La prima serata è andata a Loredana Berté, premiata dal voto della Sala Stampa davanti ad Angelina Mango e Annalisa (quarto Diodato, quinto Mahmood). La seconda, quella dove votavano radio e pubblico da casa, ha visto davanti a tutti Geolier, poi Irama, terza Annalisa, quarta Loredana Bertè e quinto Mahmood. La terza serata (voto sempre di radio e pubblico da casa) ha visto davanti a tutti Angelina Mango, al secondo posto Ghali, al terzo Alessandra Amoroso, al quarto Il Tre, al quinto Mr. Rain. La quarta, come detto, ha visto trionfare Geolier davanti ad Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa.

Voti che verranno sommati in vista della serata finale di sabato 10 febbraio.

